«Переламати хребет» чиновнику ЛМР погрожував охоронець Кривецького

42-річний Ярослав Кучма (справа), який погрожував зламати хребта одному із чільних посадовців Львівської міської ради

Чоловіком, який погрожував «переламати хребет» директорові адміністрації міського голови Львова Євгенові Бойку, виявився 42-річний Ярослав Кучма, охоронець відомого львівського бізнесмена і екс-нардепа від ВО «Свобода» Ігоря Кривецького.

12 грудня Євген Бойко опублікував у Facebook фото невідомого «активіста», який після силового прориву на засідання сесії Львівської міськради прямо погрожував йому. «"Я тобі переламаю хребет, але не тут...". Ці слова сказав мені один із «активістів» (на фото праворуч), які сьогодні вчинили напад на сесії ЛМР. В цей же час керівники районних відділів поліції за цим всім спостерігали в приміщенні сесійної зали», – заявив Євген Бойко.

ZAXID.NET встановив, що йдеться про 42-річного Ярослава Кучму, який впродовж кількох останніх років працював начальником охорони бізнесмена і політика із ВО «Свобода» Ігоря Кривецького. Ярослав Кучма близький до голови ГО «Об’єднання добровольців» Олени Живко, яка теж брала участь у штурмі Львівської міської ради, учасники якого вимагали зняти з сайту ZAXID.NET сюжет «Львівські тітушки – хто вони?» та спецпроект «Ідентифікація тітушок». Раніше члени цієї організації брали участь у проплаченій акції протесту під Вищим антикорупційним судом, де обирали запобіжний захід для мера Львова Андрія Садового.

Нагадаємо, що за фактом штурму будівлі Шевченківської райадміністрації, де тимчасово відбуваються засідання депутатів Львівської міськради, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Редакція ZAXID.NET заявила про спроби перешкоджання журналістській діяльності, надіславши відповідне звернення голові Нацполіції Ігорю Клименку, генпрокурору Руслану Рябошапці та голові СБУ Івану Баканову.