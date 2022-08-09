За перетин кордону з кожного ухилянта брали по 4 тис. дол

Двом переправникам ухилянтів закордон призначили арешт із правом внесення застави: 496 тис. грн для одного підозрюваного та 446 тис. грн для іншого. Затримали чоловіків у п'ятницю, 5 серпня, під час отримання частини суми за відправку призовника закордон. Відомо, що з одного ухилянта вони брали по 4 тис. доларів. Відтак оформляли призовникам документи і відправляли закордон під виглядом волонтерів та водіїв гуманітарних вантажів.

Про арешт двох підозрюваних повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури у вівторок, 9 серпня. Йдеться про двох мешканців Тячівського району, яких викрили на організації схеми незаконного переправлення призовників закордон.

«Слідством встановлено, що підставою для цього ставали фальсифіковані документи, відповідно до яких у систему «Шлях» вносилися недостовірні відомості. Це давало можливість під виглядом волонтерів чи перевізників гуманітарної допомоги законно виїжджати з України. Вартість таких послуг складала 4 тис. доларів США. При одержанні частини суми – 2,5 тис. доларів США – підозрюваних затримали правоохоронці», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Правоохоронці повідомили двом закарпатцям про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України). Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою із заставою у 496 тис. грн для одного підозрюваного та 446 тис. грн для іншого. Розслідування триває.