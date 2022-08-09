Хотинський суд зобов’язав бізнес-тренера з Києва Тихона Капацину сплатити 10,2 тис. грн штрафу за придбання підробленої довідки про непридатність до служби у війську. За даними слідства, чоловік купив фальшиве посвідчення військовозобов’язаного і лікарську довідку про непридатність до армії через Instagram і намагався виїхати з підробленими документами до Молдови.

За даними аналітичної системи YouControl, Тихон Капацина є керівником київської виробничої компанії «Техпромсинтез» з російським засновником, яка займається гуртовим продажем деревини, зерна та інших продуктів. Також, за даними відкритих джерел, він є бізнес-тренером.

Як зазначається у вироку Хотинського районного суду, у березні 2022 року Тихон Капацина, перебуваючи у Кам’янець-Подільському, домовився через Instagram про придбання підроблених документів із київського військкомату, які б дозволили йому виїхати з країни. Чоловік купив тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, підписане нібито секретарем та військовим комісаром Голосіївського районного військкомату, а також довідку про непридатність до військової служби і виключення з військового обліку. 6 травня Тихон Капацина намагався виїхати закордон з підробленими документами з військкомату, його затримали у пункті пропуску «Мамалига» в Чернівецькій області.

За даними Голосіївського районного у м. Київ центру комплектування, документи про непридатність до військової служби Тихону Капацині не видавались. У ході розслідування справи киянин свою вину визнав повністю, розкаявся та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Крім того, перерахував на потреби Збройних сил України 8 тис. грн, що суд розцінив як обставину, що пом’якшує вирок.

Відтак, суддя Хотинського районного суду Тетяна Ковальчук визнала Тихона Капацину винним за ч. 3, ч. 4 ст. 358 ККУ (підробка документів та їх використання) та зобов’язала сплатити 10,2 тис. грн штрафу. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.