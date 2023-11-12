Не можна садити рослину в горщик на виріст

Пересаджувати рослини заведено навесні та влітку, оскільки тоді умови утримання стають набагато кращими завдяки світлу – починається і триває активна фаза росту. Але іноді ситуація складається так, що діяти потрібно негайно, інакше рослина до весни просто не доживе. За яких умов пересадка рослини взимку неминуча, розповідає Ukr.Media.

Стан коренів

Щоб у будь-який момент була можливість побачити, як почувається коріння, рослини краще садити в прозорі пластикові горщики, які потім можна поставити в пластикові кашпо. Так ви відстежите стан коренів, не турбуючи зайвий раз рослину. Коріння має активно рости і бути здоровим. Це видно за кольором – красиве, свіже, біле або жовтувате, залежно від виду і сорту. Також потрібно уважно оглядати листя. Жовті, коричневі, темні плями на листках можуть вказувати на те, що коренева система почала загнивати.

Занадто вологоємний ґрунт

Якщо влітку – коли температура за вікном вища, а сонця більше – ґрунт добре просихав і вимагав поливу набагато частіше, то восени і взимку ситуація змінюється. Через скорочення світлового дня рослини менш активно споживають воду, вона застоюється і може призводити до загнивання коренів. Особливо чутливі до застою води сукуленти. Багато рослин легше переносять пересушування, на відміну від затоплення.

Під час пересаджування в ґрунт потрібно додати багато розпушувачів: вермикуліт, перліт, кокосовий торф або чипси, діатоміт, цеоліт, а також деревне вугілля – все це зробить ґрунт пухкішим і більш повітропроникним. Зайва волога буде краще випаровуватися, а коріння – дихати.

Горщик не за розміром

Не можна садити рослину в горщик на виріст. Горщик має бути лише на один-два сантиметри більшим за кореневу систему. Чому? Якщо ґрунту буде багато, а коріння мало, у ньому застоюватиметься вода, через що коріння може почати гнити. Щоб цього не відбувалося, горщик потрібно вибирати строго за розміром і пересаджувати рослини за потребою, а не за календарем. До речі, багато рослин набагато краще ростуть і навіть цвітуть у тісних горщиках.

Щоб допомогти рослині краще перенести пересадження, робити це потрібно максимально обережно, намагаючись не пошкодити коріння, пересадити її в новий пухкий ґрунт і горщик за розміром, а також забезпечити додатковим фітоосвітленням.