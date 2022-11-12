Муультиварка – універсальний солдат. Її навіть можна взяти з собою у поїздку, чого не зробиш з традиційною духовкою. Тож пропонуємо своєрідну мультиварочну варіацію на тарт Татен. Груші можна замінити яблуками. Якщо немає мультиварки, то можна спекти пиріг в духовці, використовуючи глибоку чавунну пательню.



Інгредієнти:

груші тверді 3 шт.

масло 7 ст. л.+для змащування

цукор (краще коричневий) 1/2 скл. (склянка – 250 мл)

цукор 3 ст. л.

кукурудзяне борошно 1/4 скл.

борошно пшеничне 3/4 скл.

горіхи ½ ч.л.

сіль ¼ ч.л.

мелена кориця ½ ч.л.

розпушувач ¾ ч.л.

яйця 2 шт.

молоко 2 ст.л.

збиті вершки для подачі (за бажанням)

Якщо грушу класти розрізом донизу, то на смаку це не відіб'ється, але буде гарно (фото Food Network))

Груші почистити, розрізати вздовж навпіл та видалити серцевину. Чашу мультиварки змастити маслом, застелити фольгою, яку теж потрібно змастити маслом. Увімкнути режим, який передбачає мінімальне нагрівання (зазвичай це «Мультишеф»).

Висипати порубане масло та коричневий цукор на фольгу в мультиварці. Викласти груші, розташувавши їх по колу зрізом донизу.

Змішати у великій мисці борошно, горіхи, кукурудзяне борошно, розпушувач, корицю, сіль.

У чаші міксера збити на низькій швидкості м'яке масло та цукор. Інгредієнти мають лише встигнути змішатися. Збільшити швидкість до максимуму та збивайте до пишної консистенції. Збиваючи, ввести по одному яйцю. Встановивши міксер на низьку швидкість, ввести сухі інгредієнти. Зробити це потрібно у два заходи, чергуючи з вливанням молока. Починати та закінчувати сухими інгредієнтами. Збивати на середній швидкості, доки тісто не стане однорідним.

Маємо своєрідна варіація на тарт такен, тільки без випікання фото Food Network)

Розподілити масу над грушами. Накрити покришкою та готувати при мінімальному нагріванні доти, доки пиріг не схопиться. Він має стати коричневим з боків (приблизно 3 години). Вимкнути мультиварку та дати пирогу постояти приблизно 20 хвилин.

Дістати пиріг, тримаючи його за фольгу. Помістити на решітку, щоб охолодити. Потім обережно перевернути пиріг на тарілку та зняти фольгу. За бажанням подати зі збитими вершками.

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