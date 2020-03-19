Перші два випадки коронавірусу підтвердили на Дніпропетровщині
У Дніпропетровській області 19 березня зафіксували перші два випадки захворювання на коронавірус. Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, пацієнти, у яких виявили інфекцію, – подружжя, яке нещодавно повернулося з Франції.
Зараз вони обоє перебувають під пильним наглядом медиків в інфекційних боксах, їхній стан задовільний.
«Вони самі звернулись, ми одразу відреагували. Вони знаходяться під пильним контролем, почуваються добре, задовільно. Температура невисока», – сказав він.
Наразі обласні медики виявляють усі контакти хворих на коронавірус пацієнтів. Надалі цих людей обстежать і забезпечать їхню ізоляцію.
В Дніпропетровській ОДА також додали, що в області діють дві лікарні, які можуть приймати пацієнтів з таким захворюванням – Дніпровська міська лікарня №21 та Криворізька інфекційна лікарня. Вони розраховані на 430 людей.
Нагадаємо, що станом на ранок 19 березня в Україні були підтверджені 16 випадків захворювання на коронавірус, у тому числі в народного депутата Сергія Шахова та його дружини.
Також в Україні зафіксували дві смерті у хворих на коронавірус: померли 71-річна жінка з Житомирщини та 33-річна жінка у Чернівцях. За інформацією Чернівецької ОДА, чернівчанка померла не від коронавірусу, який у неї підтвердився після смерті, а від супутньої неврологічної патології.