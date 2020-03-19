Перші два випадки коронавірусу підтвердили на Дніпропетровщині

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Пацієнти, у яких виявили інфекцію, нещодавно повернулися з-за кордону

У Дніпропетровській області 19 березня зафіксували перші два випадки захворювання на коронавірус. Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, пацієнти, у яких виявили інфекцію, – подружжя, яке нещодавно повернулося з Франції.

Зараз вони обоє перебувають під пильним наглядом медиків в інфекційних боксах, їхній стан задовільний.

«Вони самі звернулись, ми одразу відреагували. Вони знаходяться під пильним контролем, почуваються добре, задовільно. Температура невисока», – сказав він.

Наразі обласні медики виявляють усі контакти хворих на коронавірус пацієнтів. Надалі цих людей обстежать і забезпечать їхню ізоляцію.

В Дніпропетровській ОДА також додали, що в області діють дві лікарні, які можуть приймати пацієнтів з таким захворюванням – Дніпровська міська лікарня №21 та Криворізька інфекційна лікарня. Вони розраховані на 430 людей.

Нагадаємо, що станом на ранок 19 березня в Україні були підтверджені 16 випадків захворювання на коронавірус, у тому числі в народного депутата Сергія Шахова та його дружини.

Також в Україні зафіксували дві смерті у хворих на коронавірус: померли 71-річна жінка з Житомирщини та 33-річна жінка у Чернівцях. За інформацією Чернівецької ОДА, чернівчанка померла не від коронавірусу, який у неї підтвердився після смерті, а від супутньої неврологічної патології.