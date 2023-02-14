Раніше відсторонений від посади і мобілізований Андрій Луків, за версією слідства, отримав 15 тис. грн хабара від підприємця за оформлення документації у сфері поводження з відходами

Першого заступника голови Пустомитівської міської ради Андрія Луківа вдруге протягом останнього року затримали на хабарі. За версією правоохоронців, чиновник, який зараз мобілізований до ЗСУ, отримав 15 тис. грн хабара від підприємця за оформлення документації у сфері поводження з відходами. У квітні минулого року його уже затримували на хабарі 100 тис. грн за передачу гуманітарного автобуса військовим.

«За даними слідства, чиновник, який на цей час мобілізований до лав ЗСУ, одержав від підприємця 15 тисяч гривень за сприяння у виготовленні дозвільної документації у сфері поводження з відходами, а саме – утилізації відпрацьованого ґрунту з території ОТГ до одного із кар’єрів Львова», – повідомила у вівторок, 14 лютого, Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

Андрія Луківа затримали під час отримання 15 тис. грн хабара (фото ДСР)

Посадовця затримали 11 лютого. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч.3 ст.369-2 ККУ). Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Правоохоронці не розголошують прізвище затриманого чиновника. За даними ZAXID.NET, за підозрою в хабарництві затримали першого заступника голови Пустомитівської ОТГ Андрія Луківа.

Одразу після затримання Пустомитівська міськрада поширила повідомлення про те, що Андрій Луків з квітня 2022 року, після вручення йому підозри в хабарництві, відсторонений від посади першого заступника і зараз він мобілізований на службу у військову частину в селі Старичі.

Нагадаємо, у квітні минулого року працівники ДБР вже затримували Андрія Луківа. За версією звинувачення, тоді він вимагав 100 тис. грн від волонтера за передачу автобуса Volvo на потреби військових. Цей транспортний засіб міська рада раніше отримала як гуманітарну допомогу з Фінляндії. Підозрюваний вийшов з СІЗО, сплативши понад мільйон гривень застави.