Терезе Йогауг із Норвегії першою подолала дистанцію у 15 км

На зимовій Олімпіаді-2022, яка проходить у Пекіні, розіграли перший комплект медалей. Так, олімпійською чемпіонкою у дисципліні скіатлон серед жінок стала представниця Норвегії Терезе Йогауг.

Спортсменка першою подолала дистанцію у 15 км та випередила на півхвилини представницю Олімпійського комітету Росії Наталію Непряєву, яка посіла друге місце. Третьою фінішувала Терезе Штадлобер з Австрії.

Водночас найкращий результат серед українок показала Марина Анцибор – вона фінішувала 56-ою. Вікторія Олех посіла 60 місце, а Юлія Кроль 62 місце, а Дар’я Рубльова – 63.

XXIV зимові Олімпійські ігри у Пекіні триватимуть із 4 лютого до 20 лютого. У них візьмуть участь понад 4 тис. спортсменів з 95-ти країн.

Україну в Пекіні представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

Раніше США, Велика Британія, Австралія оголосили дипломатичний бойкот Олімпійських і Паралімпійських ігор-2022 у Пекіні через порушення прав людини.