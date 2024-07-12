Стефано Романо вчетверте приїздив до Першого медоб’єднання Львова

Персональний лікар французького футбольного клубу «ПСЖ» Стефано Романо вчетверте приїздив до Першого медоб’єднання Львова. Під час своєї місії він прооперував 17-річного хлопця та ще 15 українців. Про це у п’ятницю, 12 липня, повідомили у Першому медоб’єднанні Львова.

Серед пацієнтів – 17-річний хлопець, який під час гри в футбол отримав травму.

«Йому на плече впав один із гравців, що спричинило складний вивих. Дислокація плеча – це поширена серед спортсменів травма. Одразу після її отримання хлопець відчув сильний біль, який швидко зник, бо плечова кістка повернулася на місце – у суглобову западину. Однак потім знову і знову зміщувалась», – розповіли в Першому ТМО.

Хлопець звернувся за допомогою до спеціалістів дитячої лікарні святого Миколая. У той час у Перше медичне об’єднання Львова приїхав ортопед-травматолог із Парижа Стефано Романо. Він є одним із найкращих у Європі спеціалістів із втручань на верхніх кінцівках, працює в одній з найбільших у Франції приватних клінік та лікує футболістів ФК «ПСЖ». Тож він взявся оперувати хлопця спільно з львівськими медиками.

«Операцію вирішили провести за методом Латарже. Це втручання при важких вивихах плеча є сучасним, високоефективним і не новим для наших лікарів. Однак лікар Романо поділився новою технікою виконання цієї операції – у менш травматичний спосіб. Під час втручання хірурги зафіксували внутрішньосуглобову ділянку плеча до поверхні лопатки спеціальним болтом, а потім приєднали й інші структури», – зазначили медики.

Операція минула добре. Після трьох тижнів носіння пов'язки хлопець розпочав заняття із фізичним терапевтом. Спеціалісти впевнені, що за кілька місяців він зможе повернутися на футбольне поле.

Персональний лікар французького футбольного клубу «ПСЖ» Стефано Романо

До слова, під час свого четвертого візиту до Першого медичного об’єднання Львова Стефано Романо разом із львівськими спеціалістами прооперував загалом 15 пацієнтів – здебільшого це були військові. Їм французький лікар виконував втручання із відновлення сухожилків та нервів. Зазначимо, Стефано Романо не лише спортивний, а ще й військовий лікар: неодноразово їздив із медичними місіями до Іраку, Лівії та Афганістану.