Громадянин Франції приклеїв до тіла пакунок з гашишем

Прикордонники сьомого Карпатського загону з допомогою службового собаки породи спрінгер-спаніель знайшли наркотики у 59-річного громадянина Франції. Іноземець прикріпив гашиш пластиром до тіла. У пресслужбі прикордонників у вівторок, 10 вересня, розповіли, що француз прямував до Києва.

«Громадянин Франції їхав потягом "Перемишль-Київ". Під час проходження контролю спрацював службовий собака, натренованого на пошук наркотичних речовин. Під час перевірки спільна прикордонно-митна оглядова група виявила пакунок з 13 г невідомої речовини. Зі слів іноземця, виявлене є наркотичним продуктом із коноплі», – повідомили прикордонники.

Іноземець розповів, що віз гашиш для себе. Він думав, що вдасться обманути нюх собаки, сховавши пакунок під вату й накрапавши на нього лаванди.

Прикордонники повідомили про інцидент у поліцію. Вчинок іноземця кваліфікуватимуть за статтею про контрабанду наркотичних засобів (ст. 305 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

У пресслужбі прикордонників додають, що з початку 2024 року на Львівщині службові собаки прикордонників допомогли знайти майже 13 кг наркотиків.