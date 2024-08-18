Прикордонник під час перевірки автомобіля 39-річного громадянина Угорщини

Прикордонники Мукачівського загону спільно зі митниками затримали 39-річного угорця, який намагався ввести в Україну наркотики. У пресслужбі ДПСУ у неділю, 18 серпня, розповіли, що чоловік перевозив канабіс, кокаїн, екстезі тощо. Наркотики затриманий заховав в технічні порожнини автомобіля.

«Наркотики знайшли за допомогою службової собаки прикордонників під час перевірки у пункті пропуску "Дзвінкове". Пакунок з кількома грамами рослинної речовини (найімовірніше, канабісу), оглядова група знайшла в сумці з-під ноутбука. У повітряному фільтрі виявили невеличкі пакуночки з білим порошком та білими кристалами, кілька синіх таблеток та рослинну речовину в сигаретах, зі слів водія – це були кокаїн, мефедрон, екстазі та канабіс», – розповіли прикордонники.

Про затриманого прикордонники повідомили працівників Служби безпеки України. Дії чоловіка кваліфікуватимуть за статтею про контрабанду наркотичних засобів (ст. 305 ККУ). Угорцю загрожує до п’яти років позбавлення волі.