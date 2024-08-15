Під час обшуку в зловмисника вилучили великий пакунок з кристалічною речовиною

У Хмельницькому засудили 38-річного громадянина Білорусі, який робив по місту закладки та планував продати великий пакунок PVP. Про це повідомили 15 серпня в поліції області.

За даними слідства, у січні 2024 року на вулиці Пілотській в Хмельницькому поліцейські виявили підозрілого чоловіка, в якого був великий пакунок із кристалічною речовиною. Експертиза встановила, що це синтетичний наркотик PVP в особливо великих розмірах.

Зловмисником виявився громадянин Білорусі, який на той момент проживав у Хмельницькому.

«Поліцейські також вилучили у нього декілька десятків закладок із канабісом, мефедроном та PVP, які підозрюваний розклав по місту. Заборонені речовини порушник замовляв в інтернеті з метою подальшого збуту», – зазначають правоохоронці.

Суд визнав 38-річного білоруса винним за ч.2, 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України й призначив йому 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, окрім житла.