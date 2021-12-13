Ініціатори петицій вимагають від президента Володимира Зеленського скасувати «примусову вакцинацію»

Дві електронні петиції про скасування вакцинації населення проти коронавірусної інфекції, зареєстровані на сайті президента України Володимира Зеленського, набрали необхідну кількість у 25 тисяч підписів. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на відповідні петиції, зареєстровані на сайті президента України.

Як повідомляється, одна з петицій, ініційована Юрієм Ахрамєйком ще 27 вересня, зібрала 25444 підписів і вже перебуває на розгляді в голови держави. У тексті петиції президента просять скасувати карантинні обмеження, оскільки вони «безглузді».

Ініціатори петиції вимагають «повністю скасувати карантин, безглуздий масковий режим, та вакцинацію, яка вже стала примусовою для деяких верств населення». При цьому вони допускають можливість вакцинації, але лише для бажаючих і тільки на платній основі.

«Також ми вимагаємо не вести статистику і не згадувати в новинах про коронавірус. Вже давно і так зрозуміло, що цим нас намагаються маніпулювати, дані про хворих і померлих, що не відповідають дійсності. Дуже багато випадків, коли просять родичів померлого записати, що від ковіда і за це пропонують винагороду і допомогу в похоронах. Але, пропаганда не діє на розумних та освічених людей», – цитує видання текст документу.

Друга петиція, яку ініціював Дмитро Зінькевич 23 вересня, набрала 25121 голос та має статус «Очікує на розгляд». У президента просять скасувати «примусову» вакцинацію проти коронавірусу через те, що вакцини є «простроченими».

«Прошу заборонити примусову вакцинацію населення. Не повинно бути такого, що люди вакцинуються простроченими вакцинами під страхом звільнення з роботи чи неотримання заробітної плати. Прошу президента та міністра охорони здоров'я надати людям право обирати хочуть вони вакцинуватись чи ні. Ми вас підтримали на виборах – підтримайте ж тепер і Ви нас», – йдеться у тексті.

Зауважимо, що раніше до президента вже надходили пропозиції щодо скасування «примусової» вакцинації. Тоді у відповіді голови держави зазначили, що пропозиції передали голові Верховної Ради та прем’єр-міністрові на вивчення.

Як інформував ZAXID.NET, у жовтні Міністерство охорони здоров’я вирішило відстороняти від роботи освітян та працівників державних та місцевих органів влади, які не щепилися проти коронавірусу. Під час відсторонення їм не будуть виплачувати заробітну плату. У середині листопада повідомляли про майже 3,5 тис. вчителів, яких відсторонили від роботи через відсутність щеплення.