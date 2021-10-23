Володимир Зеленський нагадав, що закон передбачає обов’язкову вакцинацію для запобігання поширенню інфекційних захворювань

Президент України Володимир Зеленський розглянув петицію щодо введення кримінальної відповідальності за примусову вакцинацію від коронавірусу і компенсації можливих негативних наслідків після щеплень. Відповідь голови держави була оприлюднена на його сайті у суботу, 23 жовтня.

Петиція була складена Вадимом Бондарем 12 серпня і з того часу набрала понад 25 тис. підписів, необхідних для розгляду президентом.

У своїй відповіді Володимир Зеленський зазначив, що, за українським законодавством, громадяни зобов’язані піклуватися про своє здоров’я і «не шкодити здоров’ю інших громадян, а також у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення».

«Передбачено, що стосовно окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов’язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи в порядку, встановленому законами України (частина друга статті 30 Основ законодавства України про охорону здоров’я)», – йдеться у його відповіді.

Президент України також наголосив, що для запобігання поширенню інфекційних захворювань закон передбачає обов’язкову вакцинацію працівників окремих професій, виробництв та організацій.

«У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об'єктах можуть проводитися обов’язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями», – йдеться у відповіді на петицію.

Також у тексті відповіді йдеться про те, що згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом.

«З огляду на зазначене, я звернувся до голови Верховної Ради з проханням організувати обробку викладених у петиції пропозицій і проінформувати про результати», – заявив Зеленський і додав, що з аналогічним листом звернувся також до глави уряду Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, 2 березня президент Володимир Зеленський зробив щеплення від коронавірусу під час поїздки в зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Водночас напередодні ввечері міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив​, що карантин в Україні скасують, але для цього потрібно досягнути 70% вакцинованого населення. Наразі в Україні від коронавірусу наразі повністю вакциновано менше семи мільйонів людей, а це трохи понад 15% від усього населення.