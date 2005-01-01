Петро Порошенко підписав держбюджет на 2018 рік

ЕкономікаОлег Костюк, сьогодні, 12:24600

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Петро Порошенко підписав держбюджет на 2018 рік
фото Адміністрації президента
Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко підписав Закон №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік», прийнятий Верховною Радою 7 грудня.

Як повідомляється на сайті голови української держави, доходи держбюджету становитимуть 917,9 млрд грн, видатки - 991,7 млрд грн.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету в 2018 році пропонується передбачити в розмірі 80,6 млрд грн або 2,4% ВВП.

Розмір прожиткового мінімуму зросте на 9% і мінімальної заробітної плати - на 16,3%. Видатки на допомогу сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям і допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи передбачено в сумі 59,9 млрд грн.

На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг в бюджеті передбачено 71 млрд грн.

Обсяг освітньої субвенції врахований у сумі 61,7 млрд грн, медичної субвенції - 57,4 млрд грн.

У 2018 році створено державний дорожній фонд з обсягом видатків у 32,9 млрд грн. Всього на розвиток доріг передбачено спрямувати 47,7 млрд грн.

У 2018 році продовжується надання підтримки місцевим бюджетам для реалізації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку:

6 млрд грн - за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку;

5 млрд грн - субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

1,9 млрд грн - субвенції на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад.

Закон набуває чинності з 1 січня 2018 року.

Як інформував ZAXID.NET, 7 грудня Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2018 рік.

У доопрацьованому законопроекті порівняно із проектом, поданим на перше читання, доходи збільшено на 36,57 млрд грн (або на 4,2%), у тому числі за загальним фондом - на 28,172 млрд грн та за спеціальним фондом - на 8,4 млрд грн.

Видатки збільшено на 40,5 млрд грн (або на 4,3%), у т.ч. за загальним фондом - на 28,17 млрд грн та за спеціальним фондом - на 12,33 млрд грн.

Дефіцит держбюджету збільшено на 3,9 млрд грн, покриття якого передбачено спецконфіскацією. Загалом від спецконфіскації закладено 4,7 млрд грн надходжень.

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