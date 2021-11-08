Телеканал «Прямий» та «5 канал» більше не належать п'ятому президенту Петру Порошенку

П’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко продав акції своїх телеканалів «Прямий» і «5 канал» новому медіахолдингу «Вільні медіа». Про це стало відомо в понеділок, 8 листопада.

Як зазначається на сайті «5 каналу», журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами, створили медіахолдинг «Вільні медіа», який викупив 100% корпоративних прав у телеканалів «5 канал» та «Прямий».

Вартість угоди не розголошують. У заяві телеканалів вказано, що придбання було здійснене «за ринковою ціною» і що угода передбачає розтермінування з виплати покупної ціни. Документи угоди забороняють Порошенку «будь-яким чином впливати на редакційну політику» телеканалів або контролювати холдинг.

«Важливо також, що документи угоди прямо передбачають заборону Петру Порошенку будь-яким чином впливати на редакційну політику каналів чи іншим чином здійснювати контроль щодо «Вільних медіа». Нові власники «Вільних медіа» найближчим часом укладуть з каналами угоду про невтручання в редакційну політику», – йдеться в заяві.

Крім того, телеканали повідомили, що додаткових 10% акцій холдингу відвели під участь трудового колективу медіа, тому трудові колективи стали найбільшим акціонером.

Сам Петро Порошенко заявив, що закон про олігархів насправді спрямований як атака на свободу слова.

«Днями через атаку на свободу слова, яка є справжньою мішенню закону про олігархів, я вимушений був ухвалити рішення про продаж акцій обох донедавна своїх каналів журналістам: теперішнім і колишнім, які працювали на «Прямому» і, звичайно, на 5-му каналі... Частина цих журналістів – народні депутати. Згідно з законом, свої пакети вони передали в управління телеканалам, які об’єдналися у холдинг із символічною назвою «Вільні медіа», – цитує слова Порошенка прес-служба «Європейської солідарності».

відео «Європейської солідарності»

Зазначимо, що Петро Порошенко купив телеканал «Прямий» у лютому цього року у Володимира Макеєнка, колишнього голови КМДА.

Як інформував ZAXID.NET, президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті», відомий як закон про олігархів, 5 листопада. Наступного дня його оприлюднила парламентська газета «Голос України».

Що регулюватиме закон про олігархів?

До списку олігархів потрапить той представник великого бізнесу, який відповідає щонайменше трьом із перерахованих критеріїв:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником монополії;

підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Олігархам буде заборонено:

фінансувати політичні партії;

купувати об'єкти великої приватизації;

фінансувати політичну агітацію.

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що РНБО визначить перших олігархів уже в травні 2022 року. Олігархам запропонували позбавитися критеріїв, які підводять їх під цей статус, або бути готовими до обмежень. Як відомо, володіння ЗМІ є одним із чотирьох критеріїв, за якими офіційно визначатимуть статус олігарх.

Малюська повідомив, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має розробити порядок перевірки ділової репутації покупців засобів масової інформації для виконання закону про олігархів. За словами Малюськи, внаслідок ухвалення закону власники медіа, які за законом можуть вважатися олігархами, повинні або потрапити під нові обмеження, або «позбутися ознак, які визначають їх як олігархів».