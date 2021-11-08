Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, коли почне діяти закон про олігархів

Президентський закон про олігархів набуде чинності через півроку. А наприкінці травня 2022 року Рада національної безпеки та оборони України визначить перших «номінантів» на потрапляння до реєстру олігархів, повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

«Введення в дію закону про олігархів припадає на період між травневими святами, а перші “номінаційні” засідання РНБО будуть можливі (з дотриманням усіх процедурних обмежень) вже з двадцятих чисел травня», – написав він у Facebook у понеділок, 8 листопада.

Малюська.

За його словами, з метою імплементації закону про олігархів Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення найближчим часом затвердить Порядок проведення перевірки ділової репутації покупця або потенційного покупця) засобу масової інформації. Крім того, РНБО затвердить Положення про реєстр олігархів та порядок його формування та ведення, а також розробить такий реєстр.

Малюська наголосив, що до травня 2022 року ті, кого зараз вважають олігархами, аби не потрапити до відповідного реєстру, повинні позбутися ознак, які визначають їх як олігархів: наприклад, припинити впливати на політику, позбутися монопольного становища або продати медіа покупцеві з бездоганною діловою репутацією. В іншому випадку їм буде заборонено:

фінансувати політичні партії;

бути покупцем об’єктів великої приватизації;

фінансувати політичну агітацію.

«Контакти чиновників з олігархами або їх представниками будуть публічно декларуватися, а самі олігархи нестимуть істотні репутаційні ризики у діловому світі», – заявив міністр юстиції.

Нагадаємо, 5 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів, який Верховна Рада ухвалила 24 вересня. 6 листопада закон офіційно опублікували у парламентській газеті «Голос України».