Автором антиолігархічного закону став президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою Закон «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», повідомила у п’ятницю, 5 листопада, прес-служба президента.

«Документ був розроблений на виконання ключового завдання державної політики, а саме: забезпечення реальної трансформації держави в інтересах усього суспільства та реалізації стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію», – наголошується в повідомленні.

Як переконують в Офісі президента, антиолігархічний закон забезпечує правові рамки для відокремлення великого бізнесу від політичної боротьби та для обмеження деструктивного впливу привілейованих (олігархічних) інтересів на економічне життя України. Закон встановлює чіткі критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками.

Хто вважається олігархом

Особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до закону «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Крім того, всі чиновники, від яких залежать доля суспільства чи державні рішення, відтепер будуть зобов’язані подавати декларацію про контакти з олігархами або їхніми представниками.

«Закон дає великому бізнесу достатній час для адаптації та відмови від практик старої олігархічної системи. Після публікації документа починається відлік 6-місячного терміну для повноцінного введення його норм у дію», – наголосили в Офісі президента.

Наразі документ вже передали для офіційної публікації.

Верховна Рада ухвалила президентський закон про олігархів 23 вересня. Після цього президентська фракція «Слуга народу» виключила зі своїх лав депутатку Людмилу Буймістер, яка проголосувала проти цього закону.