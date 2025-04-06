Якщо ви не прищипуватимете петунію, вона не буде рости пишним кущиком

Іноді замість шикарного водоспаду петуній ми отримуємо тонкі витягнуті стебла, пожовкле листя або слабкі кущі. Prosto Way розповідає, чому петунії хворіють та не цвітуть.

1. Недостатнє освітлення

Петунія дуже любить світло, тому якщо ви посіяли її в березні та думаєте, що їй вистачить сонця з вікна, ми вас повинні розчарувати. Вона просто витягнеться та стане слабкою. Використовуйте підсвітку мінімум на 12-14 годин на день.

2. Неправильний полив

Дві крайнощі – надмірний полив або довгі перерви між поливом – можуть серйозно зашкодити петунії.

Як поливати правильно:

Поливайте коли верхній шар землі підсохне. Використовуйте теплу воду, тому що від холодної можуть загнивати корінці. Поливайте петунії знизу, через піддон.

3. Надмірне або відсутнє підживлення

Петунія потребує підживлення, тому що росте швидко. Але також не потрібно надмірно підживлювати рослину.

Як підживлювати правильно:

Після появи 3-го листка – додавайте азот для росту. Перед висадкою – додайте калій та фосфор, щоб у вас були квіти, а не тільки листочки. Раз на 10 днів можна додавати дріжджовий розчин (1 г дріжджів на літр води).

4. Відсутність прищипування

Якщо ви не прищипуватимете петунію, вона не буде рости пишним кущиком. Вперше прищипувати потрібно, коли на петунії є 4-5 справжніх листочків. А вдруге – після пересадки у відкритий ґрунт.

5. Занадто рано пересаджуєте у відкритий ґрунт

Петунія може виглядати міцною, але не любить холоду. Якщо висадити її в травні, коли ще можливі приморозки – можна втратити всю красу. Найкращий час для висадки – друга половина травня – початок червня. Перед пересадкою варто загартувати: на кілька днів виносити на вулицю.

6. Занадто густо посадили

Якщо посадити петунії дуже близько одна до одної, вони будуть конкурувати за світло та поживні речовини.

Оптимальна відстань:

Компактні сорти – 20-25 см. Каскадні та ампельні – не менше 30 см.

7. Забули про видалення зів’ялих квітів

Якщо не прибирати зів’ялі квіти, петунія витрачатиме сили на дозрівання насіння, а не на цвітіння. Тому раз на кілька днів проходить клумбу та просто відщипуйте сухі квіти, щоб стимулювати рясне цвітіння.