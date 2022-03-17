Авіаудар здійснили по СТО у Коростені

Два білоруські далекобійники Іван Рогов і Дмитро Шилець загинули внаслідок бомбардування Коростеня 10 березня. МЗС Білорусі замовчує причини їхньої смерті. Про це повідомляє LB з посиланням на білоруське опозиційне видання «Наша Ніва».

«У звіті про повернення їхніх тіл на батьківщину не згадується, що чоловіки загинули від російського авіаудару, який, швидше за все, було завдано з території Білорусі. А місто в Житомирській області називають «зоною конфлікту», хоча білоруські чиновники та ЗМІ говорять лише про «спецоперацію на Донбасі», – пише білоруське видання.

У МЗС Білорусі «Нашій Ніві» прокоментували, що загибель двох білоруських далекобійників сталася 10 березня в українському місті Коростень Житомирської області: «Вони не встигли покинути зону конфлікту і були змушені жити у своїх машинах, чекаючи можливості виїхати до Білорусі». Білоруське відомство із труднощами перевезло тіла загиблих громадян додому.

«Наша Ніва» повідомила імена загиблих внаслідок російського бомбардування білорусів. Це 35-річний Іван Рогов та 38-річний Дмитро Шилець із Мозиря.

Також раніше білоруське МЗС повідомляло, що з України не можуть виїхати близько 280 білоруських вантажівок. Автотранспорт накопичується у пунктах пропуску із країнами ЄС.

Нагадаємо, як повідомляла ДСНС, опівночі 10 березня внаслідок авіаційного удару по території майнового комплексу у Коростені сталося руйнування будівлі та станції технічного обслуговування автомобілів. У зруйнованих будівлях виникли пожежі.

Українські активісти блокують на польсько-білоруському кордоні російські та білоруські вантажівки, які всупереч оголошеним санкціям намагаються переправляти в Росію товари з країн ЄС. Керівник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко розпорядився конфіскувати 23 вантажівки з білоруськими і російськими номерами і передати їх на потреби української армії.