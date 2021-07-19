Нацкомісія зі стандартів держмови повідомила про технічний збій під час іспиту на рівень володіння державною мовою для державних службовців.

«Національна комісія зі стандартів державної мови інформує, що сьогодні вранці в системі іспитування стався технічний збій. Причини збою наразі з’ясовують. Усі претенденти, які в цей час перебували в системі, отримають додатковий час для завершення складання іспиту», — йдеться у повідомленні на сайті комісії.

У Нацкомісії запевнили, що технічний збій не вплине на розклад наступних іспитових сесій.

Як повідомляв ZAXID.NET у понеділок, 19 липня, в Україні розпочалась перша сесія іспиту на рівень володіння державною мовою для чиновників та людей, які хочуть отримати українське громадянство.