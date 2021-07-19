Держслужбовцям видаватимуть сертифікати про рівень володіння українською мовою

У понеділок, 19 липня, в Україні розпочалась перша сесія іспиту на рівень володіння державною мовою для чиновників та людей, які хочуть отримати українське громадянство. Про це повідомляє Національна комісія зі стандартів державної мови.

Реєстрація на іспит розпочалась на електронній платформі 16 липня. За три дні взяти участь у тестуванні захотіли 348 людей. Зараз реєстрація тимчасово не доступна, за її відновленням можна стежити на сайті.

Хоч реєструватись потрібно онлайн, та скласти іспит можна лише у спеціальних пунктах, що працюють у Києві, Полтаві, Вінниці, Чернігові, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Кропивницькому, Миколаєві, Херсоні та Рубіжному. Згодом географія пунктів має розширюватись, кажуть у Комісії зі стандартів державної мови. Іспитові сесії триватимуть щодня упродовж двох тижнів. У Києві заплановано по три сесії на день, а в регіонах – залежно від кількості учасників. Пропускна можливість системи іспитування становить до тисячі людей на день.

Якщо кандидат зареєструвався на іспит, але не прийшов в обраний пункт у визначений час, то повторно скласти іспит зможе тільки через 4 місяці. Також після реєстрації у форму не можна вносити зміни.

Як проходить іспит

Іспит складається із 4 частин: «Культура мови», «Читання», «Письмо» та «Говоріння». Об'єднані частини «Культура мови» та «Читання» містять 44 завдання, відведений час на виконання завдань цих частин – 1 година. Частина «Письмо» містить одне завдання, відведений час на виконання цього завдання – 40 хвилин. Частина «Говоріння» містить два завдання (монолог і діалог), відведений час на виконання цих завдань – 20 хвилин.

Зразок іспитового завдання можна подивитись на сайті Нацкомісії зі стандартів державної мови.

Голова комісії Орися Демська розповіла, що загалом є 1800 тестових завдань і 44 з них для іспиту формуються автоматично, коли кандидати заходять в систему, тож у комісії не знають, які конкретні іспитові завдання будуть на кожну сесію.

Як оцінюється іспит

У межах тестових завдань кожна правильна відповідь дорівнює 1 балу, усі частини є рівноцінними. Максимальна кількість балів, що можна набрати за виконання завдань, становить 42 бали за частину «Культура мови», 20 – за «Читання», 37 – за «Письмо», 59 – за «Говоріння». Максимальна кількість балів – 158.

Для отримання державного сертифіката про достатній рівень володіння державною мовою, необхідно набрати 80 і більше балів (щонайменше 50% + 1 бал), високий – 127 і більше балів (щонайменше 80% + 1 бал).

Кому потрібно складати іспит

Членкиня Національної комісії зі стандартів державної мови Ольга Шевчук-Клюжева розповіла Українському радіо, що іспит мають скласти чиновники, які планують подаватись на конкурси на заміщення вакантних посад, адже, відповідно до закону про державну мову, вони повинні обов’язково мати сертифікат про рівень володіння українською мовою як державною.

Якщо ж чиновник зараз не подається на конкурс, то йому не потрібно підтверджувати володіння державною мовою. Також не потрібно здобувати сертифікат людям на виборних посадах, як-от депутати Верховної Ради.

У Комісії зазначають, що іспит має показати не теоретичні знання учасників, а уміння комунікувати від імені держави. Іспит і сертифікат є безкоштовними для громадян України. Сертифікат діє безстроково.

Мова для отримання громадянства

Люди, які хочуть отримати громадянство України, також повинні скласти іспит з володіння українською мовою. Зареєструватись на нього можна так само, як і на іспит для держслужбовців, коли система відновить роботу.

Цей іспит також складається із 4 частин: «Слухання», «Читання», «Письмо», «Говоріння». Об'єднані частини «Слухання» та «Читання» містять 43 завдання, максимальна можлива кількість балів – 43. Відведений час на виконання завдань цих двох частин – 1 година.

Частина «Письмо» містить 2 завдання, максимальна можлива кількість балів – 33. Відведений час на виконання цієї частини – 40 хвилин. Частина «Говоріння» містить 3 завдання, максимальна можлива кількість балів – 42. Відведений час на виконання цих завдань – 20 хвилин.

Не громадяни України мають заплатити за проведення іспиту 500 грн.

Нагадаємо, Конституційний суд України у четвер, 15 липня, опублікував текст рішення про визнання конституційним закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».