Бандити вибивали неіснуючі борги та вчиняли розбійні та рейдерські напади

У Івано-Франківську спецпризначенні СБУ затримали організатора і трьох учасників злочинного угруповання під час нападу на підприємця. Зловмисники вдерлися до його помешкання, відібрали 1,1 млн грн та вимагали у нього 50 тисяч доларів, які чоловік тримав у біткоїнах. Нападників затримано на гарячому і взято під варту.

За повідомленням СБУ, злочинна група, яку очолював відомий кримінальний авторитет, тероризувала жителів Івано-Франківська і брала участь у рейдерських захопленнях комерційних об’єктів.

Встановлено, що банду очолював кримінальний авторитет, раніше засуджений за вчинення тяжких злочинів. Вони підшукували жертв, забирали їхні гроші та обкладали регулярною «даниною».

У нападників вилучено зброю, гроші, наркотики та мобільні телефони

«Зловмисники залякували потерпілих, погрожували їм насильством і фізичною розправою. Угруповання також займалося «вибиванням» неіснуючих боргів з громадян, вчиняло розбійні та рейдерські напади», – повідомляє прес-служба СБУ.

За даними слідства, 18 червня 2021 року вказані особи через незачинені вхідні двері проникли у квартиру потерпілого, нанесли йому удари в різні ділянки голови та тіла, спричинивши тілесні ушкодження, та, погрожуючи насильством, заволоділи грошима підприємця.

«В ході досудового розслідування правоохоронці задокументували факт незаконного заволодіння підозрюваними грошовими коштами потерпілого в сумі 1, 1 млн грн», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У інформації, яку поширило СБУ, також, йдеться про те, що бандити вимагали у підприємця 50 тисяч доларів, які чоловік тримав у біткоїнах.

Під час обшуків у нападників вилучено зброю, гроші, наркотики та мобільні телефони.

Лідеру і учасникам банди повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення інших епізодів протиправної діяльності зловмисників.