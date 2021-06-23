Під час нападу на підприємця в Івано-Франківську затримали банду грабіжників
Злочинці відібрали більше мільйона гривень і вимагали 50 тисяч доларів, які чоловік тримав у біткоїнах
У Івано-Франківську спецпризначенні СБУ затримали організатора і трьох учасників злочинного угруповання під час нападу на підприємця. Зловмисники вдерлися до його помешкання, відібрали 1,1 млн грн та вимагали у нього 50 тисяч доларів, які чоловік тримав у біткоїнах. Нападників затримано на гарячому і взято під варту.
За повідомленням СБУ, злочинна група, яку очолював відомий кримінальний авторитет, тероризувала жителів Івано-Франківська і брала участь у рейдерських захопленнях комерційних об’єктів.
Встановлено, що банду очолював кримінальний авторитет, раніше засуджений за вчинення тяжких злочинів. Вони підшукували жертв, забирали їхні гроші та обкладали регулярною «даниною».
«Зловмисники залякували потерпілих, погрожували їм насильством і фізичною розправою. Угруповання також займалося «вибиванням» неіснуючих боргів з громадян, вчиняло розбійні та рейдерські напади», – повідомляє прес-служба СБУ.
За даними слідства, 18 червня 2021 року вказані особи через незачинені вхідні двері проникли у квартиру потерпілого, нанесли йому удари в різні ділянки голови та тіла, спричинивши тілесні ушкодження, та, погрожуючи насильством, заволоділи грошима підприємця.
«В ході досудового розслідування правоохоронці задокументували факт незаконного заволодіння підозрюваними грошовими коштами потерпілого в сумі 1, 1 млн грн», – йдеться у повідомленні прокуратури.
У інформації, яку поширило СБУ, також, йдеться про те, що бандити вимагали у підприємця 50 тисяч доларів, які чоловік тримав у біткоїнах.
Під час обшуків у нападників вилучено зброю, гроші, наркотики та мобільні телефони.
Лідеру і учасникам банди повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення інших епізодів протиправної діяльності зловмисників.