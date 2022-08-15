У п'ятьох закладчиків виявили майже три кілограми різноманітних наркотиків

Чернівецькі правоохоронці ліквідували Telegram-канал із продажу наркотиків та вилучили у його власників товар на 2 млн грн. За даними слідства, до торгівлі наркотиками причетні п’ятеро закладчиків – мешканці Чернівецької та Хмельницької областей. У них виявили майже три кілограми різних наркотиків – марихуану, амфетамін, ЛСД, галюциногенні гриби, метамфетамін. За скоєне усім підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як у понеділок, 15 серпня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, п’ятеро мешканців Буковини та Хмельниччини налагодили схему торгівлі наркотиками. Вони організували роботу Telegram-каналу, через який продавали різноманітні наркотики і психотропи. Торгували наркотиками методом закладок, гроші отримували на банківські картки.

«Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб виявлено та вилучено понад 380 розфасованих пакетиків з марихуаною, амфетаміном та ЛСД, галюциногенні гриби, понад 1 кг амфетаміну, 500 грамів метамфетаміну та 1 кг марихуани, а також фасувальне приладдя та електронні ваги. Вартість вилученої наркотичної продукції на «чорному» ринку становить понад 2 млн грн», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі поліції Чернівецької області уточнили, що серед фігурантів справи четверо є мешканцями Буковини, один – Хмельницької області. Закладчики продавали наркотики на території Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Зараз затримані перебувають у СІЗО.

Усім п’ятьом фігурантам справи оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ (торгівля наркотиками). За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.