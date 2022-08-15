На грядці у лісі поліцейські виявили 80 кущів коноплі

Поліція затримала 30-річного мешканця Косівського району, який у лісі облаштував собі грядку коноплі. Прикарпатець пояснив поліцейським, що вирощував наркотичні рослини у горах для себе. Наразі чоловік перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до семи років тюрми.

Про виявлення коноплі у лісі на території Косівщини повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області. За даними правоохоронців, 30-річного власника грядки з наркотичними росинами, місцевого мешканця, поліцейські затримали на місці: чоловік прийшов доглядати за коноплею. На грядці було 80 кущів коноплі. Правоохоронцям прикарпатець пояснив, що вирощував рослини для себе.

«Щоб ніхто не зміг побачити незаконну діяльність 30-річного місцевого мешканця, він висадив рослини коноплі у непримітному місці – у лісовому масиві, поблизу населеного пункту Уторопи. Зі слів правопорушника, коноплі висаджував для власних потреб. Все вилучене направили на дослідження», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі 30-річного чоловіка затримали, він перебуває у СІЗО. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 ККУ (посів або вирощування снодійного маку чи конопель). За скоєне чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.