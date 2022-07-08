Паливний бак літака витягли із 20-метрової глибини

Знайдені на дні Дністровського водосховища металеві предмети, які у Чернівецькій ОВА назвали «ворожою ракетою», виявились паливним баком від літака. Знахідку першими помітили місцеві драйвери на 20-метровій глибині. Після цього на офіційному Telegram-каналі Чернівецької ОВА вийшло повідомлення про «ворожу ракету» із відео з місця події, після чого про цей інцидент повідомили усі місцеві видання та кілька всеукраїнських ЗМІ. Після перевірки фахівцями виявилося, що ніякої ракети на дні озера не було, що й не дивно, зважаючи на те, що Чернівецька область є єдиною в Україні, по якій росіяни не завдавали ударів.

Про виявлення «ворожої ракети» у водосховищі на території Чернівецької області вранці п’ятниці, 8 липня, повідомив офіційний Telegram-канал Чернівецької обласної військової адміністрації «Твоя Буковина». Повідомлення про виявлення російської ракети перепостив і голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук. Згодом інформацію підхопили всі місцеві чернівецькі видання та кілька всеукраїнських ЗМІ. «На території Чернівецької області у Дністровському водосховищі на глибині 20 метрів дайвери знайшли ворожу ракету. На місці працюють спеціалісти», – зазначалося у ранковому повідомленні. До короткої інформації додавалося «ексклюзивне відео» з місця події – водойми, де нібито виявили російську ракету.

Вже о 13:17 п’ятниці, 8 липня, у Telegram-каналі «Твоя Буковина» з’явилося повідомлення, в якому зазначається, що знайдений на дні водосховища предмет виявився не російською ракетою, а паливним баком літака. На оприлюдненому фото видно, що знахідка довго пролежала у воді. «Предмет, який дайвери виявили на дні Дністровського водосховища, виявився не ракетою, а паливним баком літака», – зазначається у повідомленні.

У поліції та ДСНС Чернівецької області про знахідку у Дністровському водосховищі нічого не повідомляли.

Зазначимо, Буковина наразі є єдиною областю України, по якій з часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські війська не завдавали ракетних ударів.