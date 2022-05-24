У Кропивницькому суддя призначив умовний термін 19-річному харків’янину, що агітував за «рускій мір», але зобов’язав його вивчити напам’ять гімн України, пісню «Батько наш – Бандера», а також вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну». Про рішення суду повідомив голова Кіровоградської облради Сергій Шульга.

19-річний хлопець з Харкова на початку російського вторгнення переїхав на Кіровоградщину та агітував у своїх соцмережах за «рускій мір».

Суд у Кропивницькому визнав його винним у кримінальному правопорушенні за ч.2 ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ККУ та призначив два роки іспитового терміну.

Під час іспитового терміну суддя зобов’язав хлопця вивчити напам’ять: гімн України, ІХ розділ Конституції про територіальний устрій, пісню «Батько наш – Бандера, Україна – мати!», вірш Сосюри «Любіть Україну». Крім того, для закріплення матеріалу, він має прочитати повість Гоголя «Тарас Бульба» й роман Дімарова «І будуть люди».