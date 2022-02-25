Росіяни обстріляли командно-спостережний пункт в районі проведення операції об'єднаних сил у Луганській області у четвер, 24 лютого. У результаті обстрілу загинув 18-річний розвідник-далекомірник зі Старокостянтинова Богдан Заломський.

«З глибоким сумом повідомляємо, що 24 лютого біля 5:00 під час обстрілу командно-спостережного пункту в районі проведення операції об'єднаних сил у Луганській області загинув військовослужбовець військової служби за контрактом розвідник-далекомірник, уродженець міста Старокостянтинів солдат Заломський Богдан Михайлович. У Старокостянтиові проживають батько та мати загиблого. Світла пам'ять нашим Героям», – повідомили у Старокостянтинівській міській раді.

Це вже третій загиблий мешканець Хмельницької області внаслідок нападу російських військ на Україну. Раніше ZAXID.NET повідомляв, що 24 лютого у місті Бровари від ударів російський військ ракетами по військових частинах та частині міста загинув випускник Хмельницького НВО №28 Назар Кравчук, того ж дня під час вторгнення російської армії на територію в Херсонської області загинув житель села Тарасівка Кам’янець-Подільського району Олексійчук Богдан.

Українська армія упродовж 24 лютого втратила 137 військових у боях із російською армією, що здійснила нову масштабну атаку на Україну. Ще 316 українців отримали поранення.

Хроніка другого дня опору – у прямій трансляції ZAXID.NET