Уродженець Одещини Олексій Потелещенко перейшов на бік окупантів у 2014 році

Внаслідок обстрілу пекарні у тимчасово окупованому Лисичанську 3 лютого загинув один із міністрів так званої «Луганської народної республіки» Олексій Потелещенко. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на представника окупаційного міністерства надзвичайних ситуацій.

Олексій Потелещенко очолював міністерство так званої «ЛНР» із надзвичайних ситуацій. У міністерстві підтвердили, що окупант загинув внаслідок обстрілу закладу у Лисичанську 3 лютого.

Син ліквідованого окупанта повідомив, що нібито Потелещенко прийшов до закладу Adriatic на день народження окупаційного депутата Івана Жушми. Під час обстрілу він та інші гості були у приміщенні.

Олексій Потелещенко родом з Одеської області, а навчався у Харківському університеті. У 2014 році приєднався до бойовиків. Був виконувачем обов’язків міністра інфраструктури так званої «ЛНР», а згодом став міністром надзвичайних ситуацій.

Згодом російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на окупаційного голову Лисичанська Едуарда Сахнєнка повідомили, що внаслідок обстрілу пекарні у Лисичанську загинули ще двоє місцевих окупаційних депутатів, які перебували там. Йдеться про Артьома Тростянского та Івана Жушму, який, як раніше повідомлялося, святкував у закладі свій день народження.

Нагадаємо, 3 лютого росіяни заявили про обстріл нібито цивільного об’єкта, внаслідок чого нібито загинули 28 людей. Окупанти традиційно звинуватили Україну в атаці на цивільну інфраструктуру. В ОСУВ «Таврія» відкинули звинувачення та заявили, що на момент обстрілу пекарні ніякі бойові дії з українського боку не велися.

Попри те, що окупанти заявили про обстріл цивільного закладу, представники Лисичанської МВА та місцеві мешканці повідомили, що йдеться про заклад Adriatic, який росіяни облаштували під пекарню на потреби російських військових вже після окупації влітку 2022 року. Крім виготовлення хліба для ЗС Росії, у закладі збиралися окупаційні представники, щоб проводити наради та відзначати різні події.

За даними місцевих мешканців, у списках загиблих внаслідок атаки 3 лютого, які оприлюднили росіяни, більшість – колаборанти та посадовці, які давно співпрацювали з окупантами. Зокрема, місцеві мешканці повідомили, що у списку загиблих – власник Adriatic та місцевий бізнесмен, який також тримав у місті магазини.