Операція тривала чотири години і пройшла успішно

47-річна львів’янка Людмила С. не мала скарг на роботу легень, вона рідко хворіла, не курить. Та під час планового обстеження у поліклініці на оглядовій рентгенографії лікарі помітили патологічні зміни. Комп’ютерна томографія підтвердила – у лівій легені є пухлина. У львівській лікарні св. Луки жінці вперше зробили торакоскопічну операцію з видалення пухлини.

Результати обстеження спершу львів’янку шокували, бо вона не мала жодних скарг. З результатами обстеження звернулася до спеціалістів лікарні св. Луки. У медзакладі їй зробили КТ всього тіла, аби виключити поширення патологічних вогнищ на інші органи та тканини, і паралельно – відеобронхоскопію, щоб оцінити стан бронхіального дерева, повідомили у лікарні.

Пацієнтка з торакальним хірургом Тарасом Мельничуком

Новоутвір однозначно треба було видаляти. Торакальні хірурги вирішили прооперувати пацієнтку найменш травматичним способом – торакоскопічно, видалили пухлину через три проколи завдовжки по 2 см. Звичне втручання проводять з розкриттям грудної клітки і розріз становить 15-20 см. Під час операції хірурги видалили нижню частку лівої легені разом з пухлиною та групою лімфатичних вузлів.

«Малоінвазивна хірургія – це метод операційного втручання на легенях, якому надають перевагу в цілому світі. Звісно, це вимагає відповідного обладнання, інструментарію, а також кваліфікації хірургів. Зараз в нашій лікарні ми проводимо кожну другу операцію на органах грудної клітки таким методом. Це знижує ризик крововтрати, зменшує травматизацію і тривалість реабілітації. А найголовніше - мінімізує ризик післяопераційних ускладнень», – каже торакальний хірург Тарас Мельничук.

Операція з видалення новоутвору легені тривала чотири години та минула успішно. Зараз лікарі та пацієнтка очікують на результати гістології. Якщо пухлина виявиться злоякісною, то жінціі призначать хіміотерапію.

Завдяки торакоскопічному методу вже наступного дня після операції пацієнтка самостійно пересувалася, а на шостий день її виписали з лікарні.