Під час пожежі у квартирі в багатоповерхівці Львова вогнеборці врятували жінку
Суспільство — Орися Шиян, 15 березня5250
Пожежа спричинила сильне задимлення, мешканку квартири довелося виводити рятувальникам
14 березня у Львові виникла пожежа в квартирі на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Любінській, 99. Рятувальники допомогли вийти з задимленого помешкання її мешканці.
Виклик до рятувальників надійшов о 19:01.
«Прибувши на місце, вогнеборці вивели з задимленої квартири на свіже повітря жінку, після чого почали ліквідовувати займання», – розповіли у прес-службі ДСНС Львівщини.
Пожежу ліквідували о 19:18. Згоріли речі домашнього вжитку.
Обставини пожежі встановлюють правоохоронці.
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