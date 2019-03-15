Під час пожежі у квартирі в багатоповерхівці Львова вогнеборці врятували жінку

Пожежа спричинила сильне задимлення, мешканку квартири довелося виводити рятувальникам

14 березня у Львові виникла пожежа в квартирі на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Любінській, 99. Рятувальники допомогли вийти з задимленого помешкання її мешканці.

Виклик до рятувальників надійшов о 19:01.

«Прибувши на місце, вогнеборці вивели з задимленої квартири на свіже повітря жінку, після чого почали ліквідовувати займання», – розповіли у прес-службі ДСНС Львівщини.

Пожежу ліквідували о 19:18. Згоріли речі домашнього вжитку.

Обставини пожежі встановлюють правоохоронці.