Під час пожежі в нежитловому будинку у Львові загинув чоловік
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Частина будинку на Ільмовій, 4 нежитлова і закинута, саме там і виникла пожежа
Вночі 15 листопада у Львові виникла пожежа в закинутій частині будинку. Під час гасіння рятувальники знайшли труп чоловіка. Його особу наразі не встановили.
Пожежа виникла близько 3 ночі на вул. Ільмовій, 4 (біля перетину Мазепи і Миколайчука) в закинутій частині цегляної житлової одноповерхової будівлі.
Рятувальники загасили займання близько 04:30. Згоріли побутові речі. На місці пожежі виявили тіло чоловіка, його особа встановлюється.
Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, будинок розділено на дві частини, одна з яких закинута. Пожежа виникла у нежитловій частині будинку.
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