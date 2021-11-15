Частина будинку на Ільмовій, 4 нежитлова і закинута, саме там і виникла пожежа

Вночі 15 листопада у Львові виникла пожежа в закинутій частині будинку. Під час гасіння рятувальники знайшли труп чоловіка. Його особу наразі не встановили.

Пожежа виникла близько 3 ночі на вул. Ільмовій, 4 (біля перетину Мазепи і Миколайчука) в закинутій частині цегляної житлової одноповерхової будівлі.

Рятувальники загасили займання близько 04:30. Згоріли побутові речі. На місці пожежі виявили тіло чоловіка, його особа встановлюється.

Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, будинок розділено на дві частини, одна з яких закинута. Пожежа виникла у нежитловій частині будинку.