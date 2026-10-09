Знахідку передали в Кременецький краєзнавчий музей

У Кременці на Тернопільщині під час заміни водопровідних мереж у центрі міста виявили старовинну цеглину. На ній видно клеймо з датою – 1824 рік. Артефакт знайшли поблизу Кременецького краєзнавчого музею. Про це в п’ятницю, 9 жовтня, повідомили на сторінці закладу у фейсбуці.

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Науковці зазначили, що цеглина важить майже 6 кг. На її поверхні збереглося клеймо з датою, нанесене понад 200 років тому.

«Такі випадкові знахідки нагадують, що історія Кременця буквально лежить під ногами. Кожен ремонт у старій частині міста може відкрити маленьку сторінку його минулого», – йдеться у повідомленні музею.

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Цеглина важить майже 6 кг

Додамо, що це вже не перша знахідка під час ремонту водопроводу в Кременці за останній місяць. Міський голова Андрій Смаглюк 30 вересня повідомляв, що працівники місцевого водоканалу під час роботи з колектором випадково розкопали стародавній підземний хід під містом та підвалини будинків, віком понад 200 років.

Тоді роботи також проводили поруч із Кременецьким музеєм. За словами краєзнавців, цей хід вів від будинку музею до центру міста.