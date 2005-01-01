Під час спортивних змагань у Празі спортсмен вбив суддю ядром

СпортВолодимир Пиріг, сьогодні, 10:478180

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На легкоатлетичних змаганнях в столиці Чехії – Празі – сталася трагедія — ядро, яке штовхнув один зі спортсменів, вбило суддю.

За інформацією місцевого видання sport.aktualne.cz, трагедія сталася в суботу, 1 січня. Один з наймолодших учасників змагань не зміг розрахувати траєкторію польоту ядра і штовхнув снаряд вагою 6 кг в сторону арбітра, який перебував у декількох метрах від спортсмена. Ядро влучило судді в область грудної клітини.

Після удару арбітр впав на землю. Лікарі намагалися привести суддю до тями, використали дефібрилятор, але в підсумку не зуміли його врятувати. Потерпілий помер через 50 хвилин після удару.

Пізніше фахівці констатували, що ядро проломило судді грудну клітку. «Це був нещасний випадок», – заявив представник клубу легкої атлетики Праги Мартін Свобода.

Зазначимо, схожий випадок стався в серпні 2012 року під час юніорських змагань з легкої атлетики в німецькому Дюссельдорфі.

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