Мешканець Старосамбірщини потрапив до реанімації, травмувавшись під час заготівлі дров

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 14:445510

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Мешканець Старосамбірщини потрапив до реанімації, травмувавшись під час заготівлі дров
фото Нацполіції Львівщини
Під час заготівлі дров на чоловіка впала суха гілка

На Старосамбірщині під час заготівлі дров у четвер, 11 січня, травмувався чоловік. 66-річного жителя району госпіталізували в реанімаційне відділення.

«У Старосамбірське відділення поліції 11 січня надійшло повідомлення від медиків про те, що в одному з сіл району на чоловіка впало дерево. Поліцейські встановили, що 66-річний житель одного з сіл Старосамбірського району близько 15:00 пішов у ліс за дровами. Під час заготівлі дров на дереві зламалася суха гілка і впала на чоловіка», – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівщини.

Потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, забійно-рвана рана тім’яної ділянки голови, струс головного мозку».

Поліцейські встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження Кримінального кодексу України.

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