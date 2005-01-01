У Львові пенсіонер загинув, впавши з будинку

За оперативною інформацією «гарячої» лінії міста, вночі 8 січня з будинку на вул. Шота Руставелі, 24 у Львові впав 76-річний чоловік. Смерть настала до приїзду бригади швидкої медичної допомоги. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

За інформацією лікарні швидкої медичної допомоги, інформація про те, що чоловік впав з будинку та помер на місці події, надійшла о 02:24.

Повідомляють, що загиблий жив у цьому будинку. Однак не уточнюють, з якого поверху він впав.

Причини події з`ясовують.