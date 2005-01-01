У Кам’янка-Бузькому районі загинув лісничий

У Кам’янка-Бузькому районі на лісничого впало дерево

У четвер, 11 січня, у Кам’янка-Бузькому районі у лісі на чоловіка впало дерево. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

Встановлено, що 52-річний мешканець Кам’янка-Бузького району, який працював майстром лісництва, загинув близько 12:50 під час роботи.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події.