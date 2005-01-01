На паперовій фабриці у Львові важко травмувався 33-річний чоловік

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 10:1011710

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На картонно-паперовій фабриці на вул. Ковельській, 109 у Львові важко травмувався 33-річний сушильник. Інцидент стався у середу, 3 січня, близько 18:00, однак наразі є небагато інформації про цей випадок.

За даними прес-служби Львівської міськради, ввечері 3 грудня чоловіка з важкими травмами госпіталізували до 2-го травматологічного відділення комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Обставини інциденту ще з'ясовуються.

Відомо лише, що травмований 33-річний працівник ПрАТ «Картонно-паперова компанія» є мешканцем села Старий Яричів Камʼянка-Бузького району.

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