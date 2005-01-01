У Львові внаслідок падіння з мосту загинув 25-річний мешканець Дніпра

СуспільствоЮлія Поліковська, 7 січня52930

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У Львові удень, 7 січня, на вул. Шевченка, 154 з мосту впав чоловік. Внаслідок отриманих травм він помер. Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради.

У Залізничному відділі поліції ZAXID.NET повідомили, що про виявлене тіло чоловіка повідомили залізничники, на той момент він був ще живий. На місце події оперативно прибула швидка допомога, проте по дорозі до лікарні він помер.

«На час прибуття слідчо-оперативної групи, чоловіка уже забрала швидка», - зазначив черговий у відділі поліції, а також додав, що він упав приблизно із семиметрової висоти.

У чоловіка при собі був паспорт. Він виявився 25-річним мешканцем міста Дніпра. Причини події з’ясовуються.

Нагадаємо, 5 січня у Львові з третього поверху багатоповерхівки на вулиці Молдавській впав 60-річний чоловік. Його у важкому стані госпіталізували до 8-ї міської комунальної лікарні.

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