Біля Львова виявили мертвого чоловіка у салоні його ж автомобіля

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 15:5618320
Біля Львова виявили мертвого чоловіка у салоні його ж автомобіля
фото Варта-1
Експерти вияснили, що чоловік помер від наркотичного передозування

На Львівщині правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка. Його тіло без ознак життя було виявлено в салоні автомобіля Honda, повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції Львівської області.

Як зазначається, в суботу, 6 січня, близько 5:00 у селі Давидів Пустомитівського району в салоні автомобіля було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Правоохоронці встановили його особу. Ним виявився 50-річний житель області.

Під час огляду жодних ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Призначено судово-медичну експертизу.

Між тим, голова ГО «Варта-1» Ігор Зінкевич повідомив, що чоловік був власником автомобіля. За його словами, чоловік помер від передозування наркотичним препаратом.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються обставини смерті чоловіка. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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