53-річного нападника затримала поліція

Уночі на понеділок, 2 січня, у селі Свірж на Львівщині під час святкування 53-річний чоловік поранив ножем свого 32-річного знайомого.

За даними поліції Львівщини, інцидент трапився близько 2:00 ночі. Увечері 32-річний чоловік прийшов у гості до односельця. Чоловіки розпивали алкогольні напої та посварилися. Під час конфлікту 53-річний чоловік, який теж був гостем на святкуванні, поранив ножем у ділянку серця 32-річного.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалого госпіталізували у важкому стані з проникаючим пораненням біля серця спершу у Перемишлянську лікарню, а згодом перевезли в Львівському обласну клінічну лікарню.

За фактом інциденту поліцейські відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст.121 ККУ). Винуватця затримали, йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Поліція не розголошує, в якому селі трапився трагічний інцидент. За даними ZAXID.NET, різанина сталася у селі Свірж на Перемишлянщині, де чоловіки продовжували святкування Нового року.