44-річному нападнику загрожує до восьми років тюрми

У суботу, 18 червня, на вулиці Науковій у Львові знайшли непритомного чоловіка з ножовими пораненнями в груди та живіт. Поліцейські вже затримали підозрюваного у злочині 44-річного львів’янина.

За даними поліції Львівщини, того дня 44-річний мешканець Львова прийшов у гості в одну із квартир на вул. Науковій. Там між ним та раніше судимим 43-річним львів’янином стався конфлікт, під час якого гість двічі вдарив ножем потерпілого. Травмований чоловік вийшов із помешкання на вулицю, де знепритомнів.

Близько 14:30 перехожі побачили непритомного чоловіка, який лежав на вулиці, та викликали поліцію та «швидку». У нього виявили ножові поранення грудної клітки та черевної порожнини та госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню Львова.

У прес-службі лікарні розповіли ZAXID.NET, що поранений перебуває у реанімації у важкому стані.

Підозрюваного 44-річного нападника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. В нього поліцейські вилучили речові докази. Відкрите кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст.121 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.