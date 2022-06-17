Поліцейські розслідують обставини конфлікту між чоловіками на вул. Володимира Великого

У четвер, 16 червня, на вул. Володимира Великого у Львові стався конфлікт між трьома молодими чоловіками, який переріс у перестрілку та різанину. У результаті одного з учасників конфлікту госпіталізували з ножовим пораненням.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, конфлікт стався близько 17:00 між трьома знайомими між собою молодими чоловіками. Під час суперечки один із них використав пістолет Флобера, вистреливши кілька разів у землю. На місце події виїжджали поліцейські.

«Виявилося, що один з учасників конфлікту мав тілесні ушкодження на нозі. Він пояснив, що тілесні ушкодження спричинив собі сам з необережності і ні до кого претензій не має», – повідомили в поліції.

Зараз поліцейські проводять перевірку за цим фактом, з’ясовують усі обставини. Дані про характер ушкоджень постраждалого в поліції не уточнюють. Також не розголошують дані про пораненого чоловіка. За даними ZAXID.NET, внаслідок конфлікту постраждав 30-річний мешканець села Липники.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що отримували виклик про кульове поранення. На місці з’ясувалося, що 30-річний чоловік отримав ножове поранення стегна. Його госпіталізували у 8-му клінічну лікарню Львова.