У Золочівському районі під час відпочинку на озері втопився 25-річний чоловік. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, нещасний випадок стався у неділю, 6 червня, близько 17:30.

«У с. Ясенів Заболотцівської СТГ Золочівського району під час відпочинку на місцевому озері, ймовірно, втопився місцевий мешканець 1996 року народження», – повідомили у департаменті.

Поліція встановлює обставини події.