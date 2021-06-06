Тіло чоловіка витягли з озера у селі Солуки

У селі Солуки Яворівського району втопився 37-річний чоловік. Нещасний випадок трапився увечері суботи, 5 червня. У департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА повідомили, що близько 20:25 місцеві жителі села Солуки витягнули з місцевого озера тіло чоловіка. Виявилось, що це 37-річний житель сусіднього села Паланки. На місце події викликали поліцію, яка встановлює обставини події.

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