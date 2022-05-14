Росіяни вже тривалий час намагаються перейти через Сіверський Донець

Біля Білогорівки на Луганщині росіяни зазнали великих бойових втрат. За інформацією волонтерської спільноти InformNapalm, ворог потопив у ріці Сіверський Донець свою техніку. За попередньою інформацією, у воді опинилися 8 ворожих танків. Також із 550 осіб, яких відправили на понтонну переправу, вижили лише близько 65.

«За даними кількох інсайдерських джерел міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, 74-а ОМСБр ЗС РФ (в/ч 21005), яка намагалася переправлятися на понтонах через річку Сіверський Донець біля Білогорівки, понесла критичні втрати. З 550 осіб, яких відправили на переправу, вижили лише близько 65», – повідомили в Telegram-каналі InformNapalm.

Фото Павла Кашчука та InformNapalm

Волонтер Павло Кашчук повідомив, що військові намагалися відступити вбрід на танках. На фото, які він оприлюднив, видно, що у воді опинилося 8 танків противника.

«На фото не очевидно, але ці танки насправді намагалися повернутися назад вбрід, тримаючи гармати у бік ворога. Але про шноркелі, походу, забули, то ж далеко не доїхали. Деякі танкісти навіть здали залік по плаванню», – написав на своїй сторінці у Facebook Павло Кашчук.

Також, за інформацією InformNapalm, інші російські військові 74-ї бригади почали писати відмови, але замполіти намагаються їх залякати тюремними термінами та чинити психологічний тиск.

За інформацією журналіста Юрія Бутусова, село Білогорівка знаходиться під контролем ЗСУ.

«У селі немає жодного вцілілого будинку. Багато будинків розбито вщент. На в’їзді горить перебитий газопровід. Артилерійські обстріли заважають наданню допомоги тим місцевим мешканцям, які ховаються у підвалах і не хочуть залишати село. Сподіваюсь, після того, як російські війська залишили свій плацдарм та втекли на інший берег Сіверського Донця Білогорівка – це Україна. І завжди буде Україною», – написав Бутусов близько півночі 14 травня у Facebook.

У Білогорівці немає жодного вцілілого будинку (фото Юрія Бутусова)

Нагадаємо, нещодавно біля Білогорівки ЗСУ знищили понад 70 одиниць російської техніки.