Поліція затримала у Львові шістьох журналістів газети «Експрес»

Журналісти підняли плакати з написами «Стоп блокаді», щоб привернути увагу президента до ситуації з розповсюдженням газети «Експрес»

Шістьох журналістів газети «Експрес» затримала поліція під Палацом Потоцьких у Львові, де вони намагалися привернути увагу президента Порошенка плакатами з вимогою припинити блокаду доставки газети передплатникам з боку «Укрпошти».

Журналістів затримали близько 13:00 у ході пікету під Палацом Потоцьких, де проходила зустріч президента Петра Порошенка з генерал-губернаторкою Канади Жулі Пайєтт.

«Ми розташувались на тротуарі навпроти Палацу [Потоцьких]. Не заважали руху пішоходів чи автомобілів, не скандували жодних гасел. Ми просто чекали, коли прибуде кортеж із Президентом, аби в цю мить піднести до гори плакати із написами "Стоп блокаді!", "Експрес не для влади, а для людей!"», – цитує сайт «Експресу» учасницю пікету Ольгу Піліщук, журналістку відділу місцевих новин.

Як пояснила ZAXID.NET заступниця головного редактора газети «Експрес» Юлія Лозинська, журналістів затримали під час того, як кортеж президента заїздив у двір Палацу Потоцьких.

«Під час розгортання плакатів поліція намагалась якось їх прикрити і потім затримали наших шістьох журналістів», – сказала Юлія Лозинська.



Журналістів доставили до відділку поліції, щоб вони пояснили свої дії. Серед затриманих, зокрема, редактор відділу політики Андрій Ганус, редактор відділу новин Богдан Куфрик та журналіст Андрій Бобак. Також затримали журналісток Ірину Батюк, Ольгу Поліщук та Юлію Скорик.

Юрист газети «Експрес» Олексій Малярчук сказав ZAXID.NET, що поліція затримала шістьох журналістів, що тримали плакати, а також одну працівницю газети, що їх фотографувала. За його словами, журналістів близько трьох годин тримали у Галицькому відділі поліції Львова на вул. Мартовича та після дачі пояснень відпустили.

В поліції підтвердили факт затримання журналістів, але наразі не коментують обставин.

Нагадаємо, що 18 січня під час брифінгу президента Петра Порошенка та генерал-губернаторки Канади Жулі Пайєтт інші журналісти газети «Експрес» також підняли плакат із написом «Стоп блокаді», а вранці журналісти вивісили банер з написом «Петре, мені за тебе соромно!» на тлі трьох пам’ятників у центрі Львова.

Журналісти «Експресу» уже кілька місяців звинувачують «Укрпошту» у відмові розповсюджувати газету передплатникам і організували уже кілька акцій протесту, звертаючись, зокрема, до голови ЛОДА Олега Синютки, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та президента Петра Порошенка. У свою чергу «Укрпошта» конфлікт з «Експресом» вважає господарським спором.