Журналісти «Експресу» організували у Львові флешмоб-протест до приїзду Порошенка

СуспільствоАК, сьогодні, 11:4232122

До теми

Журналісти «Експресу» організували у Львові флешмоб-протест до приїзду Порошенка
фото Експресу
У день візиту до Львова президента Петра Порошенка журналісти «Експресу» виставили банери коло трьох пам'ятників у центрі міста

Журналісти львівської газети «Експрес» провели 18 січня кількахвилинний флешмоб-протест, приурочений до візиту президента Петра Порошенка до Львова. Журналісти сфотографували банер з написом «Петре, мені за тебе соромно!» на тлі пам’ятників Тарасу Шевченкові, Івану Франкові та Михайлу Грушевському.

«Ця промовиста акція — вияв протесту журналістів газети "Експрес", яким вони хочуть привернути увагу до стану свободи слова в країні та проблем із блокуванням доставки передплатникам цієї найпопулярнішої в країні газети, що видається українською мовою», - йдеться у зверненні на сайті «Експресу».

Як пояснила ZAXID.NET головна редакторка «Експресу» Уляна Вітюк, акція тривала лише по кілька хвилин біля кожного з пам’ятників. За її словами проведенню акції ніхто не перешкоджав. «Це один і той самий банер, сфотографований на тлі трьох пам’ятників. Ми сподіваємось привернути увагу президента цими фото через соцмережі і у нас на сайті», - сказала Уляна Вітюк.

Нагадаємо, що журналісти «Експресу» уже кілька місяців звинувачують «Укрпошту» у відмові розповсюджувати газету передплатникам і організували уже кілька акцій протесту. У свою чергу «Укрпошта» конфлікт з «Експресом» вважає господарським спором.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Журналісти «Експресу» звели під ЛОДА барикаду з газет. Фото дня ZAXID.NET
Редакція газети «Експрес» продовжить свої протести ZAXID.NET
У «Львівавтодорі» заявили, що змушені надовго вимикати світлофори під час візиту президента ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук