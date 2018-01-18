Журналісти «Експресу» організували у Львові флешмоб-протест до приїзду Порошенка

У день візиту до Львова президента Петра Порошенка журналісти «Експресу» виставили банери коло трьох пам'ятників у центрі міста

Журналісти львівської газети «Експрес» провели 18 січня кількахвилинний флешмоб-протест, приурочений до візиту президента Петра Порошенка до Львова. Журналісти сфотографували банер з написом «Петре, мені за тебе соромно!» на тлі пам’ятників Тарасу Шевченкові, Івану Франкові та Михайлу Грушевському.

«Ця промовиста акція — вияв протесту журналістів газети "Експрес", яким вони хочуть привернути увагу до стану свободи слова в країні та проблем із блокуванням доставки передплатникам цієї найпопулярнішої в країні газети, що видається українською мовою», - йдеться у зверненні на сайті «Експресу».

Як пояснила ZAXID.NET головна редакторка «Експресу» Уляна Вітюк, акція тривала лише по кілька хвилин біля кожного з пам’ятників. За її словами проведенню акції ніхто не перешкоджав. «Це один і той самий банер, сфотографований на тлі трьох пам’ятників. Ми сподіваємось привернути увагу президента цими фото через соцмережі і у нас на сайті», - сказала Уляна Вітюк.

Нагадаємо, що журналісти «Експресу» уже кілька місяців звинувачують «Укрпошту» у відмові розповсюджувати газету передплатникам і організували уже кілька акцій протесту. У свою чергу «Укрпошта» конфлікт з «Експресом» вважає господарським спором.