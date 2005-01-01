Редакція газети «Експрес» продовжить свої протести

Скандування вигуків «Брехня» та палаючі обіцянки. Так у четвер, 11 січня, відбулася акція протесту газетярів. Під стінами Львівської обласної адміністрації вже вдруге зібрались журналісти всеукраїнського видання «Експрес». Про причини протесту та вимоги пікетувальників дізнавалися журналісти ZAXID.NET Новин.

До стін облдержадміністрації працівники редакції газети «Експрес» принесли свій четверговий випуск. Із 180 тис. примірників журналісти зробили символічну стіну. Це, розповідають, демонстрація того, яким є ставлення керівництва країни до української преси. Тому спалили у бочці обіцянку Президента, яку він давав щодо свободи слова в Україні.

Газети не потрапили до поштових скриньок передплатників по всій Україні. Бо «Укрпошта» у середу вже вдруге відмовилась доставляти примірники. У державному підприємстві твердять – видавець не уклав із ними нової угоди.

«Це ніякий не конфлікт. Це звичайний господарський спір, який повинен бути вирішений тим, щоби вони підписали угоду, яка типова для всіх організацій, видавців, газет і журналів. Угоди немає, значить ми повинні повернути гроші, які взяли в людей, бо ми не зможемо без угоди доставляти їм газети», – розповів директор Львівської філії «Укрпошти» Микола Ростов.

Договір, за яким співпрацювали з «Укрпоштою» діяв протягом останніх 15 років. Щороку його продовжували. Однак із нового року пошта поставила нові вимоги. З якими видання не може погодитись.

«Перший пункт, який дозволяє їм включатись у редакційну політику і зобов’язує нас друкувати статті без погодження з нами змісту. Ми вважаємо, що це цензура і втручання в нашу редакційну політику ми протестуємо проти цього. Другий пункт – це безспірне списання коштів наших рахунків. Держава забрала навіть у податкової інспекції це право, а пошта хоче собі записати в договір», – пояснив голова редакційної ради газети «Експрес» Ігор Починок.

За новим договором «Експрес» уже не зможе регулювати шпальтність газети. Тобто робити номер більшим чи меншим. З січня «Укрпошта» не приймає передплати на ще 14 видань компанії видавця. Хоч минулого вівторка Львівський господарський суд заборонив пошті повертати передплату читачам.

«Найближчими днями ми подамо позовну заяву вимагати стягнення заборгованості за зібрану передплату, яку «Укрпошта» не перерахувала нам у строки, які передбачені договором», – говорить юрист редакції «Експрес» Олексій Малярчук.

На засіданні сесії обласної ради, яке відбудеться 30 січня, депутати напишуть відповідну заяву-звернення до «Укрпошти». Проте вже зараз зроблять кроки, аби підтримати газету.

«Напевне, запропонуємо керівникам фракцій чи членам президії Львівської обласної ради підписати таке звернення на підтримку газети «Експрес». Це рішення буде до тих, хто фізично здійснює таке переслідування, маю на увазі «Укрпошту», – додав перший заступник голови обласної ради Андрій Білоус.

Тим часом у редакції газети на протестах не зупиняться, якщо «Укрпошта» не відновить доставки. Обіцяють днями принести до стін облдержадміністрації інші тиражі газет, які не можуть розповсюдити серед читачів.

Нагадаємо, 4 січня під стінами Львівської ОДА журналісти газети «Експрес» організували масштабну акцію протесту «Червона картка для Гройсмана», щоб привернути увагу до відмови «Укрпошти» розповсюджувати газету передплатникам. На знак протесту під стіни ЛОДА виклали сотні тисяч примірників газет.