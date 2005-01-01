У Києві активісти блокували в’їзд до Києво-Печерської лаври

У Києві провели протестну акцію біля Києво-Печерської лаври

У Києві у понеділок, 8 січня, близько 30 людей, представників організації «С14», перекривали один з в’їздів до Києво-Печерської лаври й блокували шлагбаум. Про це повідомило «Радіо Свобода».

Вони тримали плакат з написом: «ФСБ геть з Лаври», «Геть колаборантів із святині». За інформацією організаторів акції, вони протестували «проти ФСБ» і відмови священиків відспівувати загиблих українських військових і цивільних осіб, хрещених не в церквах Московського патріархату.

Активісти підозрюють представників Лаври у співпраці із ФСБ Росії

Настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло вийшов до активістів, між ним і присутніми активістами сталась словесна перепалка.

Активісти гарячковито сперечалися із настоятелем Києво-Печерської лаври, владикою Павлом

Крім того, пізніше також сталася штовханина між учасниками акції і людьми, які не поділяють поглядів активістів.

На місце інциденту прибули поліцейські, за попередніми даними, силовики нікого не затримували.

Після закінчення акції активісти заспівали гімн України і запалили фаєри.

У поліції наразі ці події не коментували.